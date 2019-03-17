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حوادث

حبس عضوين فى تنظيم داعش بعد القبض عليهما بالبحيرة

الأحد 17/مارس/2019 - 09:24 م
شعار النيابة
شعار النيابة
جمالات الدمنهورى
قرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس كلا من "ياسر.أ.ع 33 سنة، ومحمد.ر.أ30 سنة" عضوان بتنظيم داعش  15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان ضباط الأمن الوطني بالبحيرة  قد تمكنوا من ضبط المتهمين بتنظيم داعش الإرهابي بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، وبحوزتهما أوراق تنظيمية وفلاشات تحتوي علي مخطط لقلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة المصرية.

وترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط جهاز الأمن الوطني، مفادها قيام كل من :"ياسر.أ.ع " 33 سنة، و" محمد.ر.أ" 30 سنة، ومقمين بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بالتخطيط ضد الدولة والعمل علي التحريض ضد العنف.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة بجنوب دمنهور تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم تاب وفلاشات موجود عليها مخططات لقلب نظام الحكم فى البلاد، وأوراق تنظيمية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني، أن المتهم الأول "ياسر.أ.ع "، دائم السفر الى الخارج خلال الفترة الماضية من خلال جواز سفر مغربي، نظرا لأن والدته تحمل الجنسية المغربية، وعثر مع المتهم الثاني على فلاشات تحتوي علي أوراق خاصة بـ" داعش" الإرهابي، مؤكدة قيام المتهمين بالاتصال بالتنظيم الإرهابي.

وتحرر المحضر رقم 105 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 إيتاي البارود.

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