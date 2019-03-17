السيسي: لا سبيل أمامنا إلا الانحياز لأفكار شباب العالم واستثمار طاقتهم .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الذي نواجهه اليوم، والذي أرهقته الحروب والنزاعات والانحراف غير المسبوق عن النسق الإنساني يحتم أن نكثف من مساعينا لإعادة تجديد الخطاب الإنساني.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان،: «صياغة مستقبل البشرية يشتمل علي معاني الاستقرار والسلام والتنمية، وتجاوز الصراعات التي ألمت بها وتكاد أن تعصف بعالم اليوم».



