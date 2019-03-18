المحرصاوي يفتتح معرضا للكتاب بجامعة الأزهر فرع البنات.. غدا

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء، معرضًا للكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفرع البنات بمدينة نصر.



وقال المحرصاوي، إن المعرض يقام في إطار خطة الجامعة التعليمية، وحرصها على تنظيم عدد من معارض الكتاب على مدار العام، بهدف إثراء الحركة الثقافية لدى منسوبي الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أهمية القراءة في تنمية الوعي لدى الشباب وتأهيل الكوادر البشرية، فالعلم والمعرفة أساس نهضة الأمم وتطورها، كما أنها تحقق الانتماء الوطني عن طريق غرس الروح الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال إتاحة الكتب التي توعيهم بأهمية الوطن وضرورة الحفاظ عليه، وتوضح لهم المخاطر التي تهدده، وتحاول النيل من الوحدة الوطنية، وتعرفهم على إنجازات الوطن، وسيرة رموزه، وأهم الشخصيات التاريخية، التي لعبت دورًا مهمًا في التاريخ المصري.



وأعلن المركز الإعلامي بالجامعة أن المعرض يلقى دعمًا ورعاية كبيرين من إدارة الجامعة وسيشهد خصومات كبيرة، إلى جانب التخفيضات والهدايا التي سيعلن عنها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتنسيق مع الجامعة علي معظم إصداراته من موسوعات علمية وكتب عصرية متميزة.



جدير بالذكر أن الجامعة سبق وأن نظمت عدة معارض للكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، والهيئة المصرية العامة للكتاب.