السعودية تحذر أمريكا من فرض عقوبات على موسكو

حذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي نظرا لقدرات موسكو التكنولوجية وموارد طاقتها المتعددة، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.



وقال الفالح، أمس الأحد في مؤتمر صحفي في باكو التي تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك+" إن روسيا تعد مصدرا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، كما أنها مورد نفط ضخم للصين، لذا فإن أي عقوبات أمريكية جديدة عليها ستنعكس على هذه الدول، التي تتبوأ مكانة رائدة في الاقتصاد العالمي.



كما أشار الوزير السعودي إلى ريادة روسيا في التكنولوجيا، إذ تحتل مكانة هامة في مجال الفضاء.



وأكد عزم بلاده على مواصلة التعاون مع روسيا في سوق النفط قائلا: "السعودية تجلس مع روسيا إلى طاولة مفاوضات واحدة، ونعتزم معها مواصلة بحث مسألة استقرار أسعار النفط".