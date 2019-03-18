العراق يشيد بتوصيات ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

أشادت سفارة العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان، وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس (سي) للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص.



وقالت فى بيان لها اليوم، yن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي للجاليات العربية، يُشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه مصر الشقيقة في رعاية الأشقاء العرب عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم.



وقدمت السفارة الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية على دورها في احتضان الجاليات العربية، فضلًا عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري العظيم مع أشقائه العرب وهو يؤكد أن مصر دومًا حاضنة للقضايا العربية.