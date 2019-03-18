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أخبار العالم

روسيا ترسل قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى جزيرة القرم

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:41 م
توبوليف تي يو-22إم3
توبوليف تي يو-22إم3
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله اليوم الاثنين إن روسيا قررت إرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز توبوليف تي يو-22إم3 إلى شبه جزيرة القرم ردا على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا.

ونُقل عن فيكتور بونادريف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الأعلى بالبرلمان قوله إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة جفارديسكوي بالقرم.

كانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 وزار الرئيس فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود اليوم الاثنين للاحتفال بذكرى مرور خمس سنوات على ضمها.

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