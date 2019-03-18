روسيا ترسل قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى جزيرة القرم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله اليوم الاثنين إن روسيا قررت إرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز توبوليف تي يو-22إم3 إلى شبه جزيرة القرم ردا على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا.



ونُقل عن فيكتور بونادريف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الأعلى بالبرلمان قوله إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة جفارديسكوي بالقرم.



كانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 وزار الرئيس فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود اليوم الاثنين للاحتفال بذكرى مرور خمس سنوات على ضمها.