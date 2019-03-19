ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الوليد بن طلال: خاشقجي صديقي وأسرته راضية عن محاكمة الجناة في السعودية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:04 ص
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
رحيم يسري
أكد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، أن الصحفي جمال خاشقجي، كان صديقا له وعمل معه لمدة 5 سنوات، معتبرا أن مقتله جريمة نكراء وكارثة، متهما الغرب بتسييس القضية.

وفي حواره مع برنامج "الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية السعودية، قال الوليد إن خاشجقي قريب من عائلته وأنها "راضية عن عمل القضاء لمحاسبة الجناة"، أعرب عن ثقته في القضاء السعودي، مطالبا بمزيد من الوقت لتأخذ العدالة مجراها.

وشن الأمير السعودي هجوما على وسائل الإعلام الغربية متهما إياها باستغلال قضية خاشقجي للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان.

وقارن بن طلال بين واقعة خاشقجي وقضية سجن أبو غريب في العراق، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام التي ذكرها حملت الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، مسؤولية ما كان يجري في السجن من تجاوزات حينها، قبل أن تثبت براءتهما، وهو نفس سيناريو قضية خاشقجي، حسبما يرى.

وأوضح أنه من بين دوافع تسييس القضية لدى الغرب، التغيير الكبير في المملكة بمختلف المجالات بفضل الأمير محمد بن سلمان،ـ مضيفا أنه لا يريدون تغيير السعودية ونقلها إلى مكانة أخرى.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

حكاية شابين جلسا بجوار جثمان الملك فاروق 3 أيام

دبابة ليفربول يدافع عن محمد صلاح ويكشف سبب تراجع معدله التهديفي

مصير أسود.. الإدارة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطر.. فيديو

رجال العصابات يهددون بتصفية منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا داخل السجن

الوليد بن طلال يكشف كيف تمت معاملته في الريتز كارلتون

ماذا قال الشباب عن توصيات المؤتمر العربي الأفريقي؟.. فيديو

نجم الزمالك السابق: أؤيد استمرار جروس رغم الأخطاء

شاهد .. لحظة انهيار حائط فوق 3 نساء

مقتل طفل في المنيا على يد عمه .. اعرف السبب

بالأسماء.. ترقية 993 مستشارا بهيئة قضايا الدولة إلى درجات مختلفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

عمرو أديب: المجتمعات الغربية تتهم مصر بالتقصير في أي حادث إرهابي.. فيديو
سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو
من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال
عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو
عمرو أديب عن احتفال الهضبة بعيد ميلاد دينا الشربيني: خاف من الحسد إحنا اتهرينا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟