الوليد بن طلال: خاشقجي صديقي وأسرته راضية عن محاكمة الجناة في السعودية

أكد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، أن الصحفي جمال خاشقجي، كان صديقا له وعمل معه لمدة 5 سنوات، معتبرا أن مقتله جريمة نكراء وكارثة، متهما الغرب بتسييس القضية.



وفي حواره مع برنامج "الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية السعودية، قال الوليد إن خاشجقي قريب من عائلته وأنها "راضية عن عمل القضاء لمحاسبة الجناة"، أعرب عن ثقته في القضاء السعودي، مطالبا بمزيد من الوقت لتأخذ العدالة مجراها.



وشن الأمير السعودي هجوما على وسائل الإعلام الغربية متهما إياها باستغلال قضية خاشقجي للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان.



وقارن بن طلال بين واقعة خاشقجي وقضية سجن أبو غريب في العراق، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام التي ذكرها حملت الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، مسؤولية ما كان يجري في السجن من تجاوزات حينها، قبل أن تثبت براءتهما، وهو نفس سيناريو قضية خاشقجي، حسبما يرى.



وأوضح أنه من بين دوافع تسييس القضية لدى الغرب، التغيير الكبير في المملكة بمختلف المجالات بفضل الأمير محمد بن سلمان،ـ مضيفا أنه لا يريدون تغيير السعودية ونقلها إلى مكانة أخرى.