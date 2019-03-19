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برلمان

حب مصر من الإيمان.. ندوة لحزب مستقبل وطن.. غدا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:53 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
صدي البلد
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بكرداسة، برئاسة المستشار علاء المكاوي، تنظيم ندوة دينية تثقيفية، تحت عنوان "حب مصر والانتماء إليها من الإيمان"، وذلك ظهر الغد، الأربعاء، بمركز ثقافة كرداسة.

ومن المقرر أن يحاضر في تلك الندوة، الدكتور سعيد شعبان، أمين عام لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر.

وتأتي هذه الندوة، برعاية النائب علاء والي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، واللواء فوزي صلاح الدين، أمين الشئون المالية والإدارية بالإقليم.

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