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فن

سامو زين يتغزل في جورج وسوف على إنستجرام

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:15 م
سامو زين
سامو زين
محمد بدران
نشر الفنان سامو زين عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة بصحبة المطرب جورج وسوف.


وعلق سامو على الصورة: " أبو وديع سلطان الطرب ومدرسة الفن والاخلاق انبسطت كتير انى شفتك صحيح كان وقت قصير ولكن اتعلمت منك اشياء كتير الله يطول بعمرك وباكدلك انك حبيب الكل لانه الكل حبايبك تشرفت بحلستى مع الفنان والاب القيمه والقامة ابووديع السلطان جورج وسوف سورى وافتخر".


يذكر أن سامو زين طرح مؤخرا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وتعتبر من ضمن ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع" الذى طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا.

 



 

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