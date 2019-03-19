نشأت الديهي عن استغلال الجزيرة لهدم مسجد فى غيط العنب: مزايدة رخيصة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن فضائية "الجزيرة"، استغلت مقطع فيديو تم تداوله لهدم مسجد "الإخلاص" بمنطقة غيط العنب ، حتى يتم بناء آخر بمساحة أكبر.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم ، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر بهذا الشكل الرخيص .
وأوضح "الديهي"، أن مصر دولة تعرف كيف تحافظ على الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، قائلا: "الجزيرة عاوزه تظهر أن مصر دولة ضد الدين".
واستطرد "الديهي"، قائلا: "بقول للجزيرة عاوزين تتكلموا عن هدم المساجد، اتكلموا عن هدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسجد علي خليج البوسفور، لأنه قام ببيع أرض المسجد لأمير قطر".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم ، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر بهذا الشكل الرخيص .
وأوضح "الديهي"، أن مصر دولة تعرف كيف تحافظ على الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، قائلا: "الجزيرة عاوزه تظهر أن مصر دولة ضد الدين".
واستطرد "الديهي"، قائلا: "بقول للجزيرة عاوزين تتكلموا عن هدم المساجد، اتكلموا عن هدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسجد علي خليج البوسفور، لأنه قام ببيع أرض المسجد لأمير قطر".