نشأت الديهي عن استغلال الجزيرة لهدم مسجد فى غيط العنب: مزايدة رخيصة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن فضائية "الجزيرة"، استغلت مقطع فيديو تم تداوله لهدم مسجد "الإخلاص" بمنطقة غيط العنب ، حتى يتم بناء آخر بمساحة أكبر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم ، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر بهذا الشكل الرخيص .



وأوضح "الديهي"، أن مصر دولة تعرف كيف تحافظ على الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، قائلا: "الجزيرة عاوزه تظهر أن مصر دولة ضد الدين".



واستطرد "الديهي"، قائلا: "بقول للجزيرة عاوزين تتكلموا عن هدم المساجد، اتكلموا عن هدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسجد علي خليج البوسفور، لأنه قام ببيع أرض المسجد لأمير قطر".