ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نشأت الديهي عن استغلال الجزيرة لهدم مسجد فى غيط العنب: مزايدة رخيصة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:33 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن فضائية "الجزيرة"، استغلت مقطع فيديو تم تداوله لهدم مسجد "الإخلاص" بمنطقة غيط العنب ، حتى يتم بناء آخر بمساحة أكبر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم ، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر بهذا الشكل الرخيص .

وأوضح "الديهي"، أن مصر دولة تعرف كيف تحافظ على الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، قائلا: "الجزيرة عاوزه تظهر أن مصر دولة ضد الدين".

واستطرد "الديهي"، قائلا: "بقول للجزيرة عاوزين تتكلموا عن هدم المساجد، اتكلموا عن هدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسجد علي خليج البوسفور، لأنه قام ببيع أرض المسجد لأمير قطر".

ترشيحاتنا

جامعة تحذر: إخطار أولياء الأمور عن الطلاب مدمنى المخدرات

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

مراهقة روسية تلقى حتفها بسبب شاحن الموبايل

تصريح ناري من المقاولون العرب قبل مباراة الزمالك.. فيديو

نيوزيلندا توبخ أردوغان لمتاجرته بدماء المسلمين

مدمن مخدرات يطلق النار على مواطنين عقب مشاجرته مع زوجته بأوسيم

الحكم بإعدام فران ذبح خطيبته وابنة شقيقتها فى البحيرة

شاهد.. غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات في بحر الخليج

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

إصابة 4 فلسطينيين في استهداف طائرة إسرائيلية أرضا زراعية شرق غزة

أهالي أوسيم يسردون لحظات الرعب: الجثث وعربيات الشرطة كانت زى ما بنشوف فى الأفلام.. صور

شاهد.. رد رونالدو على مشجعة طلبت منه العودة إلى ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

تامر أمين لـ الحقوقيين المأجورين: هل من العدل عدم إعدام سفاح نيوزيلندا؟
تامر أمين تعليقا على استرداد طابا من 30 عاما: لانفرط فى الأرض.. فيديو
شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري
هجوم ناري من تامر أمين على إسرائيل في ذكرى استرداد طابا.. فيديو
سيكو مصر: إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني مصرية الصنع أبريل المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟