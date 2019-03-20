مأثورات الراحل عبد الغني النجدي.. المغص عوج علي تاني يا بوي | نوستالجيا

يوافق اليوم 20 مارس، الذكرى 39 لرحيل الفنان القدير عبد الغني النجدي، الذي إن نُسيت أعماله فلن تُنسى مشاهده وأدواره الفنية، التي ترك في كلًا منها بصمة خاصة، وتميز بجمله التي لا تزال باقية.



استطاع عبد الغني النجدي أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بادائه البسيط واتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره فهو "البواب والعسكري والمواطن" ذو القدرات الضعيفة.



وفي هذه المناسبة، نرصد فيما يلي أبرز الجمل لـ بواب السينما المصرية، عبد الغني النجدي:



- في فيلم "الفانوس السحري" للفنان إسماعيل ياسين، دارت أشهر مكالمة في تاريخ السينما، بين عوكل (عبدالغني النجدي) وحبيبته الخادمة فواكه، فكان دائمًا يقول لها: "مشتاجين جوي يا دميل".



- وفي فيلم "بين السما والأرض" في أحد المشاهد كانت تبدي السيدة ندمها على خيانتها لزوجها حينما تعطل المصعد، فرد عليها بجملته الشهيرة، قائلًا: "وسمعتي كلامه ليه يا مهشكة!!".



- ولا أحد منا ينسى لزمته الشهيرة التي كان دائمًا يرددها، ألا وهي: "سلامات طيبون".



- "المغص عوج علي تاني يا بوي"، تلك الجملة التي كان دائمًا يرددها في فيلم "لوكاندة المفاجآت" للفنان إسماعيل ياسين.

