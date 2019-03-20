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أخبار العالم

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:56 ص
سكوت موريسون
سكوت موريسون
أحمد سيف الدين
استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، السفير التركي، بعد تصريحات رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وفقاً لما نشره موقع "آي بي سي نيوز". 

ووفقاً لما أورده الموقع، استدعى رئيس الوزراء سكوت موريسون، سفير تركيا، وطلب منه تفسيرًا لإشارات رئيس بلاده إلى حملة جاليبولي وتهديده الأستراليين والنيوزيلنديين في أعقاب مذبحة كرايستشيرش.

وادعى رجب طيب أردوغان أن هجمات المساجد في نيوزيلندا كانت جزءًا من هجوم أوسع على تركيا، ودليل على المشاعر العالمية المعادية للمسلمين. 

وهدّد أردوغان بإعادة أي شخص جاء إلى بلاده "في توابيت" وهو يحمل مشاعر معادية للإسلام .

وقال موريسون إنه "شعر بالإهانة الشديدة" وأراد مناقشة التصريحات مع السفير التركي.

وأضاف "لا أجد معنى لتعليقات الرئيس التركي، كما أنها خالية من الدقة وغير صادقة".

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