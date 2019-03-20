البحث عن مجهولين سرقوا سيارة عضو مجلس نواب بـ الشرقية

تكثف الاجهزة الامنية بالشرقية جهودها لضبط 3 مجهولين استولوا على سيارة محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس بالشرقية .



تبين من التحقيقات الاولية أنه اثناء عودة عضو مجلس نواب في الساعات الأولى من صباح اليوم من قرية سعدة أبو خليل متوجهًا لمنزله بفاقوس قام 3 متهمين مجهولين بالاستيلاء على سيارته



و كلف اللواء جرير مصطفي مدير امن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث من رجال مباحث المديرية برئاسة اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي بالمحافظة لضبط الجناة واعادة السيارة .



وكان محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس تقدم ببلاغ الى الاجهزة الامينة بالواقعة تم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير المحضر اللازم.

