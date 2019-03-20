البحث عن مجهولين سرقوا سيارة عضو مجلس نواب بـ الشرقية

تكثف الاجهزة الامنية بالشرقية جهودها لضبط 3 مجهولين استولوا على سيارة محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس بالشرقية .
تبين من التحقيقات الاولية أنه اثناء عودة عضو مجلس نواب في الساعات الأولى من صباح اليوم من قرية سعدة أبو خليل متوجهًا لمنزله بفاقوس قام 3 متهمين مجهولين بالاستيلاء على سيارته
و كلف اللواء جرير مصطفي مدير امن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث من رجال مباحث المديرية برئاسة اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي بالمحافظة لضبط الجناة واعادة السيارة .
وكان محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس تقدم ببلاغ الى الاجهزة الامينة بالواقعة تم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير المحضر اللازم.
تبين من التحقيقات الاولية أنه اثناء عودة عضو مجلس نواب في الساعات الأولى من صباح اليوم من قرية سعدة أبو خليل متوجهًا لمنزله بفاقوس قام 3 متهمين مجهولين بالاستيلاء على سيارته
و كلف اللواء جرير مصطفي مدير امن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث من رجال مباحث المديرية برئاسة اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي بالمحافظة لضبط الجناة واعادة السيارة .
وكان محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس تقدم ببلاغ الى الاجهزة الامينة بالواقعة تم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير المحضر اللازم.