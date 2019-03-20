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حوادث

البحث عن مجهولين سرقوا سيارة عضو مجلس نواب بـ الشرقية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:01 م
محمد كلوب عضو مجلس
محمد كلوب عضو مجلس النواب
محمد الطحاوي
تكثف الاجهزة الامنية بالشرقية جهودها لضبط 3 مجهولين استولوا على سيارة محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس بالشرقية .

تبين من التحقيقات الاولية أنه اثناء عودة عضو مجلس نواب في الساعات الأولى من صباح اليوم من قرية سعدة أبو خليل متوجهًا لمنزله بفاقوس قام 3 متهمين مجهولين بالاستيلاء على سيارته

و كلف اللواء جرير مصطفي مدير امن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث من رجال مباحث المديرية برئاسة اللواء محمد والي مدير البحث الجنائي بالمحافظة لضبط الجناة واعادة السيارة .

وكان محمد كلوب عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس تقدم ببلاغ الى الاجهزة الامينة بالواقعة تم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير المحضر اللازم.

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