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مرأة

بأقل التكاليف ماسك منزلى لعلاج الشعر الجاف

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:03 م
الشعر الجاف
الشعر الجاف
آية التيجي
قد تمتلكين شعرا جافا ولكنك لا تستطيعين التعامل معه بالطريقة المثالية، والذي تجعله صحيا، ومثاليا، ويمكن لمكونات بسيطة ان تجعله يظهر بمظهر صحي.

ومن المعروف أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من المكونات المفيدة، والتي يمكن ان تفيد في علاج جفاف الشعر، وتقصفه، وفيما يلي، سنقوم بتداول ماسك للشعر الجاف، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي.

وسيكون كل ما تحتاجين إليه من مكونات فقط زيت الزيتون والعسل يمكنهم إعطاء شعرك دفعه التي يحتاجها والغير ممكن الحصول عليها من المنتجات المكلفة الأخرى.

ويمكن مزج 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون مع 2 ملاعق صغيرة من العسل، ان تقومي بتدليك جذور شعرك مع هذا الخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم استخدمي شامبو خفيف لغسل الشعر.

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