600 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة في عيد الأم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه لجميع العاملين بمناسبة عيد الأم.



ونشر "الخشت"، عبر صفحته الشخصية علي "فيسبوك" قائلا: "نظرا للتقدم غير المسبوق في التقدم في تصنيف QS البريطاني في 21 تخصصا والتقدم على جامعات عالمية مرموقة في عدد من التخصصات، وبمناسبة عيد أغلى من في الوجود، أمي وأمهاتكم، ولجهودكم غير العادية في نجاح واستقرار العملية التعليمية، والتفاني في خدمة الجامعة فقد تقرر صرف مبلغ ٦٠٠ جنيه لكل العاملين".



وكان رئيس جامعة القاهرة كرم عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وعددا من أمهات شهداء الجيش والشرطة. وأحيا الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.