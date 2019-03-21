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أبو العينين: العالم كله يتكلم عن إنجازات الرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 10:31 ص
الرئيس عبد اللفتاح
الرئيس عبد اللفتاح السيسى
آيات احمد
قال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن العالم كله تكلم عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الواقع شاهد عليه وعلى إنجازاته، وأن نواب مجلس الشعب شعروا بما بذله الرئيس من أجل مصر، ولذلك تقدموا بمجموعة من التعديلات الدستورية؛ بهدف ضمان الاستقرار.

وأضاف أبو العينين، خلال جلسة الحوار المجتمعى للمجلس المصرى الأوروبى حول التعديلات الدستورية، والتى عرضت مقتطفات منها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس أقل من أى رئيس دولة طور بلده.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" تم مد فترة رئاسته إلى 4 دورات، و"مهاتير محمد" استمر 22 عامًا في قيادة ماليزيا، وتم مد حكمه 4 دورات، ثم عاد مرة أخرى حتى يستكمل النهضة الكبيرة التي حققها لشعبه.

وأكد أن الشعوب تتمسك بكل الرؤساء الذين يقدمون رؤية طموحة، مضيفًا: "فخورون بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى".

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