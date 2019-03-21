حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان فى الصلاة هو ضد الخشوع فيها وينقص من ثواب الصلاة.



وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال (لعدم معرفتي عدد الصلوات الفائتة والنسيان في الصلاة الحالية الآن أصلي الفوائت بنية عن كل ذلك فهل يصح؟)، أن السهو في الصلاة بمعنى الغفلة والسرحان أو ألا يكون خاشعًا خشوعًا تامًا في الصلاة لا يفسدها، بل إنه يجب على الإنسان إذا ما دخل في الصلاة أن يترك فيها مشاغل وكل هموم الدنيا وأن يقبل على الله بكليته قلبا وقالبا ويقف بين يدي الله في هذه الدقائق القليلة.



وأشار إلى أن من كان عليه صلوات فائتة ولكن لم يتذكر عددها فعليه أن يصلي الى أن يتيقن أنه أدى ما عليه، لأن الأصل أن الذمة مشغول، وهذا دين على الإنسان ودين الله أحق أن يقضى.