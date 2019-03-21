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ديني

ننشر نص خطبة الجمعة المسموعة والمقروءة ولغة الإشارة بجميع المساجد.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 02:54 م
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان «خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع».

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا

لسماع الخطبة اضغـــط هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

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