بـ طبنجة وسنجتين.. الأشقاء الثلاثة ثأروا لمقتل شقيقهم في أبو النمرس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لإطلاق النيران علي 3 أشقاء بمنطقة أبو النمرس، حيث تبين ان 3 أشقاء آخرين ارتكبوا الجريمة ما أسفر عن مقتل أحد المستهدفين وإصابة الآخران، وذلك لوجود خصومة ثأرية منذ عام بين الطرفين.





تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بدوي أعيرة نارية ومقتل شخص بقرية طموه بابو النمرس، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين مقتل أحمد.م.ا.ع، 31 سنة إثر إصابته بطلقتين الأولى سببت فتحتي دخول وخروج اخترقت القلب والثانية بجانبه بينما اصيب شقيقيه احدهما برصاصة في الرجل والاخر رصاصة باليد اليسري فتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي.





واشارت تحريات العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من خلال فحص علاقات المجني عليهم انه توجد خصومة ثأرية بينهم وبين عائلة اخري منذ عام بسبب خلاف على بيع اسطوانات غاز وان القتيل في اوائل عام 2018 قام بقتل شاب من العائلة الاخري اثناء تشاجره معه.





وتبين من التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث أنه وقت الجريمة القديمة القي القبض علي المتهم واحيل للنيابة العامة وحبسه علي ذمة التحقيقات ثم تم اخلاء سبيله بعد تصالح عائلته مع العائلة الاخري وتنازلها عن المحضر وعقد جلسة صلح حضرها كبار القرية وقيادات امنية الا ان اشقاء القتيل قرروا الثأر له فأعد احدهم سلاح ناري "طبنجة" واخران أعدا "سنجتين" وانتظرا المتهم وشقيقيه وفور مرورهم امامهم مستقلين دراجة نارية "توك توك" اطلق الاول وابلا من الاعيرة النارية صوبهم ما ادي لمقتل المتهم بقتل شقيقه واصابة الاخرين فيما حمل الاخران الاسلحة البيضاء لترويع المارة ومنعهم من التدخل وفر المتهمون هاربين.



