نتائج الشوط الأول بمجموعة بحري.. تعادل سلبي بين المنصورة وطنطا.. والرجاء يتقدم

انتهت أحداث الشوط الاول من منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري ، والتي شهدت تعادل المنصورة سلبيا مع طنطا بينما تقدم الرجاء على كفر الشيخ بهدف دون رد .
وجاء باقي النتائج كالتالى :-
غزل المحلة 0-0 فاركو
المنصورة 0-0 طنطا
دمنهور 0-0 الحمام
الأوليمبي 0-1 البلدية
سيدي سالم 0-0 ابو قير للاسمدة
الرجاء 1-0 كفر الشيخ
م.ش تلا 0-0 الجزيرة
وجاء باقي النتائج كالتالى :-
غزل المحلة 0-0 فاركو
المنصورة 0-0 طنطا
دمنهور 0-0 الحمام
الأوليمبي 0-1 البلدية
سيدي سالم 0-0 ابو قير للاسمدة
الرجاء 1-0 كفر الشيخ
م.ش تلا 0-0 الجزيرة