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رياضة

نتائج الشوط الأول بمجموعة بحري.. تعادل سلبي بين المنصورة وطنطا.. والرجاء يتقدم

الخميس 21/مارس/2019 - 04:29 م
الرجاء - أرشيفية
الرجاء - أرشيفية
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الاول من منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري ، والتي شهدت تعادل المنصورة سلبيا مع طنطا بينما تقدم الرجاء على كفر الشيخ بهدف دون رد .

وجاء باقي النتائج كالتالى :-

غزل المحلة 0-0 فاركو
المنصورة 0-0 طنطا
دمنهور 0-0 الحمام
الأوليمبي 0-1 البلدية
سيدي سالم 0-0 ابو قير للاسمدة
الرجاء 1-0 كفر الشيخ
م.ش تلا 0-0 الجزيرة

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