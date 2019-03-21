نتائج الشوط الأول بمجموعة بحري.. تعادل سلبي بين المنصورة وطنطا.. والرجاء يتقدم

انتهت أحداث الشوط الاول من منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري ، والتي شهدت تعادل المنصورة سلبيا مع طنطا بينما تقدم الرجاء على كفر الشيخ بهدف دون رد .



وجاء باقي النتائج كالتالى :-



غزل المحلة 0-0 فاركو

المنصورة 0-0 طنطا

دمنهور 0-0 الحمام

الأوليمبي 0-1 البلدية

سيدي سالم 0-0 ابو قير للاسمدة

الرجاء 1-0 كفر الشيخ

م.ش تلا 0-0 الجزيرة