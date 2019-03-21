ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مسؤول أممي: بناة الأهرامات قادرون على تحقيق السلام والأمن للعالم

الخميس 21/مارس/2019 - 06:06 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمد وديع
قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن المصريين بناة الأهرامات قادرين على تحقيق السلام والأمن الغذائي للعالم.

وتابع بيزلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة انه زار الأهرامات وشعر بعظمتها.

وعن برنامج الأغذية العالمي في مصر ومساعدته للاجئين السوريين، قال بيزلي إن البرنامج يوفر الغذاء لنحو ٧٥ ألف لاجئ سوري في مصر.

وتعد زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي الاولى منذ عشر سنوات، ويساهم البرنامج في دعم المزارعين المصريين في الدلتا والصعيد، وكذلك السيدات المعيلات في المناطق النائية.

ترشيحاتنا

الشعب يبدأ حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي ..انتصار كبير من الرئيس لأصحاب المعاشات .. وانطلاق عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور

الشاي باللبن يقي من الإصابة بسرطان المريء في حالة واحدة.. فيديو

السيسي يوجه الحكومة بإصلاح منظومة الأجور.. والتطبيق أول يوليو

العالم يسخر من قطر بعد اكتشافات أربعة كواكب نجمية جديدة

السيسي يكلف الحكومة بسحب الاستشكال على حكم علاوة أصحاب المعاشات

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21-3-2019

استقالة نائب وزير النقل من منصبه.. ورئيس الوزراء يقبلها

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

مصرع 2 شديدى الخطورة وضبط ثالث فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية.. صور

ننشر تقرير محمد الحنفي عن تجاوزات مباراة الزمالك والمقاولون العرب

محمد صلاح ضمن أشهر 100 رياضي في العالم.. تعرف على ترتيبه

استقبال حاشد لشباب الأهلي في منيا القمح .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة
سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو
شاهد.. فرحة أهالي أبو السعود العشوائية بشققهم الجديدة في الأسمرات
خبطة العمر .. بريطاني يربح جائزة 93 مليون دولار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟