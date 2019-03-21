مسؤول أممي: بناة الأهرامات قادرون على تحقيق السلام والأمن للعالم

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن المصريين بناة الأهرامات قادرين على تحقيق السلام والأمن الغذائي للعالم.



وتابع بيزلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة انه زار الأهرامات وشعر بعظمتها.



وعن برنامج الأغذية العالمي في مصر ومساعدته للاجئين السوريين، قال بيزلي إن البرنامج يوفر الغذاء لنحو ٧٥ ألف لاجئ سوري في مصر.



وتعد زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي الاولى منذ عشر سنوات، ويساهم البرنامج في دعم المزارعين المصريين في الدلتا والصعيد، وكذلك السيدات المعيلات في المناطق النائية.