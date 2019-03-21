رسالة من صندوق التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس .. فيديو

قال سامى عبد الهادي رئيس قطاع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن قرارات اليوم لصالح أصحاب المعاشات من الرئيس السيسي قرارات جريئة .



وأضاف عبد الهادي في مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار" ان الرئيس السيسي مهتم بحقيبة التأمين الاجتماعي منذ تولى الرئاسة حيث ان الرئيس وجه بسحب الاستشكال على الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات .



وتابع رئيس قطاع صندوق التأمين الاجتماعي قائلا إنهم أمناء على مال المواطنين المؤمن عليهم فى الدولة من اصحاب المعاشات. مشيرا الى انه لم يتم اضافة العلاوات الخاصة على المعاشات منذ عام 2006.

