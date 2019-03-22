وفاء عامر تروي موقفا طريفا لشقيقتها آيتن وقت حدوث الزلزال.. فيديو

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس تربية شقيتها آيتن عامر فى الصغر، وقالت: "فى الزلزال كانت آيتن شايفه النجف بيتهز، وهى كانت مبسوطة و بتسقف".



وأوضحت عامر، خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسما، ببرنامج "أنا وبنتى" المذاع عبر قناة ON E، أنها ماهرة في عمل "الملوخية وتورتة البلح"، وكانت والدتها تنسى دائما أنها متجوزه على الرغم من زواجها، وتابعت قائلة: "ماما مش بتعرف تطبخ أصلا.. لكن ذواقة.. وإحنا بنحب نقولها الله يا ماما على كل حاجة".



وأشارت وفاء عامر، إلى أن آيتن طهت اللازانيا بدون البشاميل، وكان يأكل منها زوجها رغم أنفه، ويبدى إعجابه بها، وفى أحد المرات تذوقتها وقالت لزوجها محمد عز العرب، "حقك عليا، إحنا بلاناك بيها"، وبعد محاولات عديدة نجحت آيتن فى تحضير اللازانيا ببراعة حتى أصبحت محترفة بها.