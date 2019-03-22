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رياضة

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير لمواجهة النيجر

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:52 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
نور عادل
يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة النيجر غدا السبت باستاد جينرال سيني كونتش في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتوجه منتخب مصر على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب إلى النيجر.

وتضم قائمة اللاعبين في معسكر النيجر : "محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش)".

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