العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع للكبائن المتنقلة‎

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة " Chimide Polaska " البولندية وهى شركة متخصصة فى مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " Chimide Polaska " البولندية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي، حيث يهدف هذا التعاون إلى إنشاء كيان مشترك بين " الإنتاج الحربى " وشركة " Chimide Polaska " لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحية مطابخ، مخازن واستخدامات أخرى متنوعة في المجال المدني والمجال العسكري لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير.



