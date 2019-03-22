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أخبار البلد

العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع للكبائن المتنقلة‎

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:17 ص
حفل توقيع المذكرة
حفل توقيع المذكرة
كريم الخطيب
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة " Chimide Polaska " البولندية وهى شركة متخصصة فى مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " Chimide Polaska " البولندية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي، حيث يهدف هذا التعاون إلى إنشاء كيان مشترك بين " الإنتاج الحربى " وشركة " Chimide Polaska " لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحية مطابخ، مخازن واستخدامات أخرى متنوعة في المجال المدني والمجال العسكري لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير.

وأكد كريستوف تيودور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة " Chimide Polaska"، اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مؤكدًا ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة والتى يمكن إستخدامها فى مجالات متعدده سواء في المجال المدني والمجال العسكري.
العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع للكبائن المتنقلة‎
العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع للكبائن المتنقلة‎

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