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تعليم

المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تفتح باب التقديم للطلاب..31 مارس

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:24 ص
المدرسة الرسمية الدولية
المدرسة الرسمية الدولية
ياســـمين بدوي
أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية عن فتح باب لقبول طلاب جدد بالعام الدراسي القادم 2019/2020 .

ويبدأ التقديم في مقر المدرسة الموجودة بجوار أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة، من يوم الأحد 31 مارس 2019 ، حتى يتم اكتمال العدد المطلوب .

ويشترط في التقديم ، أن يكون سن القبول fs1 : من 4 سنوات في اول أكتوبر وحتى 5 سنوات ، بينما يشترط في القبول في fs2 أن يكون السن 5 سنوات ويوم في أول أكتوبر حتى 6 سنوات.

ويتم قبول الطالب بعد اجتياز الاختبار التحريري ، ثم اجتياز المقابلة مع المعلمين والأخصائي النفسي والاجتماعي، ثم اجتياز مقابلة مع إدارة المدرسة بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر وتكون هذه المقابلة مع ولي الأمر والطالب بالمواعيد التي سوف يتم إخطار أولياء الأمور بها ، على أن يتم إعلان نتيجة المقابلة من قبل المدرسة لأولياء الأمور.

وتقبل المدرسة التحويل لـ Y1 من المدارس الخاصة والرسمية للغات ، والرسمية للغات المتميزة ، كما تقبل المدرسة الطلاب من كافة أنحاء الجمهورية ، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في المدرسة في سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية هى مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية باللغة العربية، وتتبع رئيس قطاع التعليم العام مباشرة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك ضمن مشروعات الوزارة الرائدة، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليًّا.
المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية تفتح باب التقديم للطلاب..31 مارس

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