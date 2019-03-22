ديانا كرزون تتألق بفستان وردي فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ديانا كرزون متابعيها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصورة جديدة لها خطفت الأنظار.



وظهرت "ديانا"، بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا ورديا أنيقا بدون حمالات، واعتمدت على شعرها الأسود المنسدل على كتفيها ومكياجا صاخبا متناسقا مع إطلالتها.



يذكر أن أحدث أغاني ديانا كرزون "هاي الست أمي" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة عيد الأم، وهي من كلمات: عمر ساري، ألحان: محمد بشار، توزيع موسيقي: خالد مصطفى، ميكس وماسترنج: خالد مصطفى.