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فن

نيكول كيدمان تصور مسلسلها الجديد The Undoing في نيويورك

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:10 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تصور النجمة العالمية نيكول كيدمان حاليا مشاهد مسلسلها الجديد "The Undoing" في ولاية نيويورك الأمريكية، من إنتاج شبكة قنوات HBO الأمريكية.

ويجسد الممثل البريطاني هيو جرانت دور زوجها الذي يختفي في ظروف غامضة وتعيش حياة مضطربة وخلال فترة اختفائه تكتشف أسرارا لم تكن تعرفها عنه.

ومن المقرر أن يعرض لـ نيكول كيدمان، الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Big Little Lies، يونيو المقبل، والذي أنضم اليه النجمة العالمية ميريل ستريب التي تجسد دور حماته.

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