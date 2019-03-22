الأزهر: إجراءات إسرائيل تجاه الجولان باطلة وغير شرعية

أدان الأزهر الشريف، تصريح الإدارة الأمريكية، مساء أمس الخميس، بشأن دعم السيادة الصهيونية المزعومة على هضبة الجولان السورية المحتلة.



وأكد الأزهر أن ذلك التصريح يشكل سابقة لم يشهدها العالم من قبل، في تشريع سلطة الغصب والاحتلال، فضلا عن تجاهله لمشاعر العرب والمسلمين، وكافة قرارات الشرعية الدولية.



وشدد على أن القرارات الدولية أكدت مرارا على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن جميع الإجراءات الصهيونية بحقها باطلة وغير شرعية.