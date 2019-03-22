شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

حرص الفنان أحمد خليل على الإدلاء بصوته صباح اليوم الجمعة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، والتي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن للإدلاء بأصواتهم.



ورصدت عدسة "صدى البلد" الظهور الأول للفنان أحمد خليل، عقب انتشار شائعات كثيرة حول صحته مؤخرا وقد غلبت عليه علامات الشيخوخة، وذلك في الصور التي التقطت له أثناء تصويته.



وكان على رأس الحضور هاني سلامة، يوسف شعبان، ماجدة زكي، أشرف زكي، أحمد زاهر، سمير صبري، روجينا، رجاء الجداوي، أحمد وفيق، أحمد خليل، عبدالله مشرف، ضياء الميرغني، محمد عبد الحافظ، أحمد بدير، محمد الصاوي، سميحة أيوب، هاني رمزي، منير مكرم، نهال عنبر، أشرف عبد الغفور، محمود حافظ، ريم أحمد، وأخرون.



وأغلق منذ قليل باب الاقتراع على انتخاب النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة الممثلين، وذلك بعد أن تم مد الانتخابات لمدة نصف ساعة، وكانت من المفترض أن تنتهي الساعة الخامسة، ولكنها انتهت 5 ونصف، وبدأ منذ قليل فرز الأصوات.



يذكر أن الانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية تجرى اليوم الجمعة الموافق 22 مارس، وذلك لاختيار النقيب، و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى، بينما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم نهال عنبر، ونجلاء شعير، ومحسن صبري، ,محمد نبيل منيب، وسامي نوار، وسميحة عبدالهادي.