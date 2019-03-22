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أخبار العالم

إضاءة برج خليفة بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:38 م
برج خليفة
برج خليفة
أحمد سيف
أضاء برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا آردرن، تعلوها كلمة "سلام"، في رسالة تضامن مع ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا.

ووفقا لما نشرته شبكة أبو ظبي على حسابها في موقع التواصل "تويتر"، يأتي هذا الفعل كجزء من رسالة تضامن مع ضحايا الحادث الإرهابي، ورسالة شكر وتسامح في عام التسامح، على تعامل الحكومة النيوزيلندية مع الحادث.

كانت مذيعات نيوزيلنديات أعلن تضامنهن اليوم مع المسلمين الذين تعرضوا للهجوم على المسجدين وارتدين الحجاب أثناء تقديمهن نشرات الأخبار على شاشات التليفزيون النيوزيلندى، وانتشرت صورهن على مواقع التواصل المختلفة.

كما رفع الأذان بجميع أنحاء البلاد التي وقفت دقيقتي صمت تكريما لضحايا المجزرة، كما سبقتهن في التضامن وارتداء الحجاب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

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