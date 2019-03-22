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رياضة

للمرة الأولى منذ المونديال.. ميسي يعود للمشاركة مع الأرجنتين أمام فنزويلا

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، تشكيل منتخب بلاده وذلك لملاقاة نظيره المنتخب الفنزويلي وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لكوبا أمريكا 2019.

وعاد ميسي لقيادة المنتخب الأرجنتيني وذلك للمرة الأولى منذ الإخفاق في مونديال روسيا 2018، حينما خرج راقصو التانجو من دور الـ16 للبطولة.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع:مونتيل - فويث - ميركادو - ليساندرو مارتينيز - تاجليفيكو

خط الوسط:لو سيلسو - ليوناردو بارديس - جونزالو مارتينيز

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لوتارو مارتينيز

وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

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