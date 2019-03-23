السيسي ينتصر للموظفين وأصحاب المعاشات.. والسينما ترصد مشكلاتهم.. يوسف وهبي فاسد.. عباس فارس مزور.. وعادل إمام تحت الصفر وفوق البركان

عادل إمام مختلس في «رمضان فوق البركان»

شادية وصلاح ذو الفقار يجسدان الموظف المثالي





فى خطوة تؤكد انحيازه لمصلحة المواطن المصرى، وسعيه الى تحسين ورفع مستوى معيشته، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.





وفي ضوء ما سبق، يرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، النماذج التي تم رصدها في السينما للموظفين، والمشكلات التي واجهتهم.





الموظف الفاسد - مال ونساء

يعتبر هذا العمل من أشهر الأفلام التى رصدت الاختلاسات والفساد داخل الهيئات الحكومية، من خلال شحاتة "يوسف وهبي" الذى يعمل موظفا فى إحدى المستشفيات الأهلية، وبسبب ظروفه المادية السيئة، يطلب سلفة من الشركة، وبعد رفض اﻹدارة، يستغل أحد الموظفين المرتشين الفرصة ويمنح شحاتة مبلغًا من المال مقابل إيصال أمانة، والذي سرعان ما يستخدمه ضده خاصة بعد اكتشاف شحاتة حدوث واقعة اختلاس، وتحت الضغط يضطر شحاتة للعمل معهم بطرق غير قانونية، ولكنه يعود لرشده فى النهاية ويموت وهو يحاول انقاذ المرضى من النيران.





الموظف المزور - أبو حلموس

نفس الحال لفيلم "ابو حلموس" الذى يعد هو الآخر من أهم الأعمال التى تناولت الفساد الوظيفى، خاصة فيما يخص "الوقف" الذى كان متعامل به فى الماضي، ويدور الفيلم حول شحاته أفندى "نجيب الريحانى" يعمل محاسبًا فى دكان لبيع الطيور مما يجعله ناقمًا على عمله وحياته، ثم يصله خطاب يحمل خبر قبوله فى وظيفة جديدة كمحاسب فى أملاك موقوفة، لكنه يكتشف تلاعب ناظر الوقف "عباس فارس" فى الحسابات، وحين يعترض ناظر الوقف على زواج شحاتة من ابنته "زوزو شكيب"، يذكره شحاته بدليله على سرقة الوقف وتزوير امضاءات الحسابات، فيضطر الوالد للموافقة على الزواج، وتتوالى الاحداث.





الرشوة - السادة المرتشون

ويدور حول محمود "محمود يس"، الذى يعمل مفتشا للأغذية بجمرك بورسعيد، وفى يوم زفافه على آمال "نجوى ابراهيم"، يقبض عليه بتهمة الرشوة لتسهيل عملية استيراد أغذية فاسدة، ورغم ان محمود يعرف عنه الاستقامة والأمانة، الا انه ينكشف أمره وينهار "محمود" ويعترف بأنه مرتشى بالفعل بعد أن يصل إلى منزله ليجد أن أخاه وشقيقته وأولادها ماتوا بعد تناول المعلبات الفاسدة التى صرح بدخولها إلى البلد.





الموظف المختلس - رمضان فوق البركان

وتدور قصة الفيلم، حول رمضان (عادل امام) موظف شاب فقير يريد الزواج من خطيبته "الهام شاهين"، ودخله المالي لا يساعده، ولكن تحت ضغط أمها "نعيمة الصغير"، يخطط لسرقة حقيبة مرتبات الموظفين وإخفائها، ثم يسلم نفسه للشرطة لقضاء العقوبة لكي يتمكن من الزواج بعد خروجه من السجن باستخدام الأموال الذى اختلسها.





الموظف المرتشي - مرجان أحمد مرجان

يتناول الفيلم في قالب كوميدي ساخر، من خلال الشخصية المحورية فى العمل، وهو رجل الاعمال مرجان احمد مرجان "عادل امام"، وهو موهوب فى اقناع الجميع بابرام الصفقات معه، ونجد خلال الاحداث مشهد وهو يتفق مع موظف الضرائب "حسن مصطفى"، بعد ان "تناول شاى بالياسمين"، وقد أصبحت هذه الجملة احد الايفهات فى تاريخ السينما.





المدير الفاسد - حلق حوش

وهو بطولة ليلى علوي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين وماجدة الخطيب وفتوح أحمد وعبد الله فرغلي، فيما لعب الفنان فؤاد خليل دور "لمعى" مدير البنك الفاسد، كما جسدت الفنانة عبير الشرقاوى شخصية سوزى موظفة فى البنك.





الموظف المثالي - مراتي مدير عام

رصد فيلم " مراتي مدير عام" الحياة اليومية لدى الموظفين في الهيئات الحكومية، فعندما تقول موظف يخطر في زهنك مباشرًة مشاهد الفيلم، وهو إنتاج عام 1966، وبطولة: شادية وصلاح ذو الفقار وتوفيق الدقن.





الموظف الفقير - شعبان تحت الصفر

وهو "شعبان" الذي جسد دوره الفنان عادل إمام، يسعى لزواج من إسعاد يونس، لكنه لا يستطيع أن يوفر لها شقة، وتلك الشخصية هي حال الكثير من الموظفين.





الموظف المتمرد - المصري افندى