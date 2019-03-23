مليار دولار إضافية لتمويل إنشاء شبكة عالمية للإنترنت الفضائي

أعلنت شركة "OneWeb" البريطانية عن رصد مبلغ 1.25 مليار دولار من الأموال الإضافية، بغية الاستمرار في تمويل مشروع إنشاء شبكة عالمية للإنترنت الفضائي.



وقال ناطق باسم الشركة إن الرأسمال الإجمالي للشركة بلغ 3.4 مليار دولار. وقد رصدت الأموال الإضافية بعد نجاح إطلاق صاروخ سويوز "إس تي بي" الروسي الذي حمل، في 28 فبراير الماضي، إلى المدار الأرضي 6 أقمار صناعية تابعة للشركة، تشكل أساسا لشبكة الإنترنت المستقبلية.



ويزن كل قمر صناعي 147.7 كيلوغرام، وتم تصنيع الأقمار بالتعاون مع شركة "إيرباص" الأوروبية. ويتزود كل قمر صناعي ببطاريتين شمسيتين ومحرك بلازما ومستشعرات الملاحة الفضائية "جي بي إس".



وتولت شركة "Arianespace" الفرنسية مسؤولية إطلاق كل الأقمار الصناعية التابعة للشركة، والتي يجب أن يبلغ عددها 650 قمرا صناعيا، بحلول عام 2021، ستعمل على ارتفاع 1.2 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض لمدة 5 أعوام.



وتقضي الاتفاقية التي وقعتها شركة "Arianespace" مع شركة "ون ويب"، عام 2015، بأن تطلق تلك الأقمار الصناعية بواسطة 21 صاروخا روسيا من طراز "سويوز" من قاعدتي "بايكونور" الروسية و"كورو" الفرنسية.