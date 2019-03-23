اليمن: قتلى وجرحى وتدمير منازل بالحديدة في قصف حوثي

قتل وأصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء، اليوم السبت، جراء قصف كثيف بالقذائف المدفعية من قبل مليشيات الحوثي، على منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر يمنية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن المليشيات الحوثية جددت القصف، فجر اليوم، بعشرات القذائف على الأحياء السكنية، وتعرضت منازل لأضرار مباشرة، وسقط عدد من القتلى والجرحى في منازلهم تحت القصف الوحشي.



وأشارت المصادر إلى سقوط قذائف بشكل مباشر، على منازل عدة، من بينها منزل بجوار الجامع الكبير في المدينة، وتطايرت الشظايا في أرجاء الأحياء المزدحمة.