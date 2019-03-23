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حوادث

ننشر شهادة المستشار يحيي الدكروري فى قضية التلاعب بالبورصة .. صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:07 م
المستشار يحيى الدكروري
المستشار يحيى الدكروري
عمرو خليفة
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، إلى أقوال المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء في قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم جمال وعلاء مبارك.

وفى بداية الجلسة أشار المستشار يحيى الدكروري، إلى تاريخ نشأة البنك الوطني المصري في مايو 1985، وفق لقانون الاستثمار، مؤكدًا أنه في شهر مارس 2005 وافقت هيئة سوق المال بإصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه موزعة 18.5 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أي الحد الأدنى طبقًأ لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزي.

وأضاف الدكروري، أن تلك الأسهم طرحت دون اشتراط الأولوية للمساهمين القدامى، وإزاء اعتراض البنك المركزي على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشتراط ألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال.

وأكد الدكروري، أنه في شهر يناير 2006، قررت الجمعية العامة للبنك في اجتماعها الموافقة على طرح الزيادة في رأس مال البنك المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وهي تمثل 25 مليون سهم، وذلك على مرحلتين.
ننشر شهادة المستشار يحيي الدكروري فى قضية التلاعب بالبورصة .. صور
ننشر شهادة المستشار يحيي الدكروري فى قضية التلاعب بالبورصة .. صور

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