سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة البيئة تشدد على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالغابة المتحجرة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
حنان توفيق

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العمل، والتأكد من كفاءة منظومة الإدارة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، مع تحقيق أعلى معايير الحماية والحفاظ على التراث الطبيعي،وذلك في إطار جولاتها التفقدية اليوم  لمتابعة عدد من المشروعات البيئية بمحافظة القاهرة.

وقد قامت الدكتورة منال عوض بتفقد منظومة التذاكر بالمحمية، والاطمئنان على انتظام العمل بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال الزائرين، بما يضمن تسهيل إجراءات الدخول وتحسين تجربة الزيارة، مع الالتزام الكامل بقواعد حماية المحمية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية والجيولوجية الفريدة. مؤكدة على ضرورة الإسراع فى تعديل منظومة تحصيل تذاكر دخول المحمية للتحصيل الإلكترونى لضمان الشفافية.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الجولة الحالة العامة للمحمية، ومستوى النظافة، وأعمال الصيانة، والإرشادات التعريفية المقدمة للزائرين، مؤكدة أهمية توفير معلومات توعوية واضحة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى الزائرين، تتضمن معلومات عن المكونات الجولوجية للمحمية، وتشجع على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المحميات الطبيعية.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات البيئية، ومنع أي ممارسات أو تعديات من شأنها الإضرار بالتراث الطبيعي والجيولوجي للمحمية، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة العاملين، وحسن إدارة الموارد، والمتابعة المستمرة لأداء منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض  أن محمية الغابة المتحجرة تُعد أحد أهم المواقع ذات القيمة العلمية والبيئية الفريدة، مشددة على استمرار الجولات التفقدية المفاجئة لضمان حسن الإدارة، وتعزيز منظومة الحماية، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود الدولة في صون التراث الطبيعي للأجيال القادمة، ويعزز من مكانة المحميات المصرية على خريطة السياحة البيئية.

وزيرة التنمية المحلية جولة تفقدية مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة رفع الوعي البيئي استمرار الجولات التفقدية المفاجئة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

الضرائب

تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. المالية تجيب

جانب من الاجتماع

محمد مجيد: البلاستيك التكنولوجي مفتاح الحفاظ على تنافسية الصناعة عالميًا

وزير التموين

جولة بمصنع المنيا.. وزير التموين: حريصون على تطوير صناعة السكر ورفع كفاءة التشغيل

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

