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ديني

الحبيب الجفري يوصي بترديد 12 كلمة والدعاء بها عند النوم والاستيقاظ

الأحد 24/مارس/2019 - 01:01 ص
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك اثنتي عشر كلمة كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يداوم على الدعاء بها وترديدها عند النوم والاستيقاظ.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان ينام على هذا الدعاء: «بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، فيما كان –صلى الله عليه وسلم- وَإِذَا قَامَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

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