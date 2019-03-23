زاهي حواس: بيع 163 ألف تذكرة فى معرض توت عنخ آمون بباريس..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، ووزير الآثار الأسبق، إن افتتاح معرض الملك "توت عنخ آمون"، في العاصمة الفرنسية باريس، أسس لدعاية ضخمة لمصر، تفوق قيمتها مليارات الدولارات.



وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر": "إن المعرض باع أكثر من 163 ألف تذكرة، كما ان طريقة العرض رائعة ومبهرة للغاية".



وأكمل: "هذا المعرض سيرد إلى مصر قوتها الثقافية التي فقدتها، والإعلام الغربي مهتم به للغاية، حيث جرى نشر أكثر من 2000 موضوع عن المعرض في الصحافة العالمية، وأكثر من 400 محطة على أعلى مستوى حضرت الافتتاح".