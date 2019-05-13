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حوادث

وزير الداخلية يوجه بسرعة الاستجابة لطلب بثينة عبد اللطيف

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:18 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بسرعة الاستجابة لما نشر بإحدى الصحف بشأن ملتمس المواطنة بثينة عبد اللطيف، مقيمة بمحافظة القاهرة، لمساعدتها في استخراج بطاقة الرقم القومي وجواز السفر الخاصين بها، لعدم قدرتها على الحركة جراء إصابتها في حادث.

وذكر بيان الاثنين، أنه تنفيذًا لتوجيه وزير الداخلية فقد قام قطاع الإعلام والعلاقات بالتنسيق مع (قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) جرى التواصل مع المواطنة المذكورة، وإيفاد مأموريتين إلى محل إقامتها، وتم إصدار بطاقة الرقم القومي وجواز السفر الخاصين بها وتسليمهما لها بمحل إقامتها.

وأعربت المواطنة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى التيسير عليها والإستجابة لملتمسها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين خاصةً كبار السن، باعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية، ولما له من أهمية في دعم جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، وذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية نحو الإهتمام والإستجابة لملتمسات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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