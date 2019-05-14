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اقتصاد

طن الحديد بـ11.600 ألف جنيه..أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:01 ص
مواد البناء
مواد البناء
آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019، وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و800 جنيه، وحديد بشاى 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و550 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و550 جنيه، وحديد العشري 11 ألفًا 500 جنيه.

واستقرت أسعار الأسمنت في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019، وتصدر السويدى للأسمنت بسعر 860 جنيها للطن، وكذا العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 860 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيها للطن وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيها، ثم العسكرى بني سويف بسعر 830 جنيها للطن.

وسجل التعمير والنصر 830 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان 820 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 820 و540 جنيها للطن، وسجل الطن من سيناء نحو 820 جنيها وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه الدولية بسعر 700 جنيه للطن وسجل المعمار 670 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من العامرية إلى 635 جنيها، وتبعه جبس مصر سيناء بسعر 620 جنيها، وأخيرا السويس بسعر 540 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 039 جنيها للألف طوبة.

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