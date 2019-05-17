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أخبار العالم

استثناء للكفاءات والتخصصات النادرة.. تعرف على رسوم الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر، لم تذكرها، أن رسوم الإقامة المميزة ستحدد بحوالي 100 ألف ریال سنويا، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسوم تصل إلى 800 ألف ریال.

وأضافت الصحيفة، أنه بحسب المعلومات التي حلت عليها، من المرجح أن تتيح الإقامة المميزة الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، وستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

ومن المتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم.

جدير بالذكر أن النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.

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