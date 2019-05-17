ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محادثات بين إيران والصين في بكين وسط توتر مع أمريكا

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:35 م
علما إيران والصين
علما إيران والصين
رويترز
اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانج يي في بكين اليوم الجمعة، لإجراء محادثات في الوقت الذي لم تظهر فيه إشارة على تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من التهديدات بين طهران وواشنطن، التي شددت العقوبات وعززت وجودها العسكري في المنطقة بدعوى تهديدات إيرانية لقواتها ومصالحها.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن "حرب نفسية"، وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الأسبوع إن طهران لن تتفاوض على اتفاق آخر بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.

وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي لإيران وفي المقابل تم تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.

وفي الأسبوع الماضي، أخطرت إيران الدول الخمس الموقعة على الاتفاق، بما فيها الصين، بأنها ستخفض بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أخبر ظريف وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن باقي الموقعين على الاتفاق يجب أن يتصرفوا لإنقاذه لأن "بيانات الدعم" وحدها ليست كافية.

ترشيحاتنا

72 ساعة ربيع .. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

100 مليون دولار للتوصل لعلاج فعال للدغ الثعابين السامة.. فيديو

أنا بحبك .. تعرف على رسالة حلا شيحة لـ عادل إمام فى عيد ميلاده.. فيديو

بحضور شيخ الأزهر ووزير الدفاع.. السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة.. فيديو

الزمالك يتدرب نهارا استعدادا للقاء نهضة البركان بسبب الإضاءة

من محرم بك لـ مصر الجديدة..عاش هنا يوثق كواليس زواج زهرة العلا من حسن الصيفى وعلاقة يوسف وهبى بنجوميتها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة