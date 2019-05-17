محادثات بين إيران والصين في بكين وسط توتر مع أمريكا

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني وانج يي في بكين اليوم الجمعة، لإجراء محادثات في الوقت الذي لم تظهر فيه إشارة على تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



ويأتي الاجتماع بعد أيام من التهديدات بين طهران وواشنطن، التي شددت العقوبات وعززت وجودها العسكري في المنطقة بدعوى تهديدات إيرانية لقواتها ومصالحها.



واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن "حرب نفسية"، وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الأسبوع إن طهران لن تتفاوض على اتفاق آخر بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.



وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي لإيران وفي المقابل تم تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.



وفي الأسبوع الماضي، أخطرت إيران الدول الخمس الموقعة على الاتفاق، بما فيها الصين، بأنها ستخفض بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أخبر ظريف وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن باقي الموقعين على الاتفاق يجب أن يتصرفوا لإنقاذه لأن "بيانات الدعم" وحدها ليست كافية.