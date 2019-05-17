إنما يخشى الله من عباده العلماء.. وزير الأوقاف يكشف عن علوم تقربك من الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن رمضان شهر العلم، كما هو شهر نزول القرآن الكريم، وكل الأعمال يُضاعف ثوابُها فيه، ومن أهمها مجالس العلم.



واستدل "جمعة" خلال برنامجه "في رحاب الروضة النبوية" المذاع على الفضائية المصرية، بقول رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: "وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ"، ويقول الحق سبحانه في فضل العلم وأهله: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ".



وأوضح: لهذا كان من الضروري مضاعفة الجَهد في تحصيل العلم وطلبه في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور والأيام؛ لأن من يدرك نعم الله في الكون ودلائل قدرته فيه يكون أشد خشية لله، يقول سبحانه: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ".



وأكد وزير الأوقاف، أن العلم ليس مقتصرًا على العلم الشرعي فقط، وإنما يكون في شتى المجالات ومختلف العلوم، في الطب، والهندسة، والصيدلة، والعمارة، وغير ذلك، لذلك كان العلم الذي يقربك من الله تعالى عامًّا يشمل العلوم الشرعية والعلم الذي يبني الحضارات، ويعمر البلدان والدول، العلم الذي يُشيع الرحمة بين الناس ويقضي على الثالوث الذي يدمر الشعوب الفقر والجهل والمرض.





