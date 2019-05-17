الحرام مابيدومش.. ضبط سارقي الـ 400 ألف جنيه بالدقهلية.. فيديو

نجحت الأجهزة الامنية بالدقهلية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من صاحب شركة لتجارة الدخان بالدقهلية.



تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص "مالك شركة لصناعة وتجارة الدخان، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية"، أنه أثناء عودته من مدينة دكرنس مستقلًا سيارته "ملاكى" قيادة سائق وبرفقتهما صديق له بالطريق الزراعى بدائرة المركز إعترضهم بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وهددوهم ببندقية آلية وطبنجة ولدى مقاومته لهم تعدى عليه أحدهم بآلة حادة فأصابه وإستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 400 ألف جنيه.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص) مقيمين بدائرة قسم ثان المنصورة، لعلم أحدهم بإعتياد المجنى عليه التردد إسبوعيًا على أحد التجار بمدينة دكرنس وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وبقائه فى ساعة متأخرة من الليل فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة وأمدهم بالمعلومات وإتصل بهم عقب مغادرة المجنى عليه فقاموا بإستقلال سيارة ميكروباص خاصة بأحدهم وقطعوا الطريق على المجنى عليه وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وأحدثوا إصابته وإستولوا على السيارة والمبلغ المالى.



عقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة لذات العيار- فرد خرطوش- طبنجة صوت- سلاح أبيض "سكين"- 2 هاتف محمول).



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه ومبلغ 204 الاف جنيه من المبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وسيارة أخرى ملاكى دقهلية، وقرروا أن المبلغ المستولى عليه 300 ألف جنيه فقط وإنفاقهم باقى المبلغ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.