14 مليون جنيه إيرادات.. محمد فاضل: أحمد زكي تميز في شخصية عبد الناصر

قال المخرج محمد فاضل، إن الفنان أحمد زكي نجح بتقدير امتياز في تقمص شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم " ناصر 56".



وأضاف " فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أحمد زكي أقنعنا بأنه جمال عبد الناصر، خاصة أنه لا يشبه عبد الناصر".



وتابع:" فيلم ناصر 56 اتعرض في مصر لمدة شهرين ثم تم إيقاف في السينما، وحقق إيرادات 14 مليون جنيه وكانت تكلفته 3 ملايين جنيه".

