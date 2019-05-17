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14 مليون جنيه إيرادات.. محمد فاضل: أحمد زكي تميز في شخصية عبد الناصر

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:57 م
أحمد زكي في ناصر
أحمد زكي في ناصر 56
هاني حسين
قال المخرج محمد فاضل، إن الفنان أحمد زكي نجح بتقدير امتياز في تقمص شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم " ناصر 56".

وأضاف " فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أحمد زكي أقنعنا بأنه جمال عبد الناصر، خاصة أنه لا يشبه عبد الناصر".

وتابع:" فيلم ناصر 56 اتعرض في مصر لمدة شهرين ثم تم إيقاف في السينما، وحقق إيرادات 14 مليون جنيه وكانت تكلفته 3 ملايين جنيه".

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