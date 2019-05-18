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ديني

لو ابنك ضاع في المسجد النبوي.. تعرف على طريقة العثور عليه

السبت 18/مايو/2019 - 12:20 م
لو ابنك ضاع في المسجد
لو ابنك ضاع في المسجد النبوي.. تعرف على طريقة العثور عليه
محمد شحتة
حقيقة موجودة في المسجد النبوي، قد لا يعلمها الكثيرون، وهى وجود غرفة ألعاب للأطفال داخل المسجد تابعة لمركز رعاية الأطفال التائهين من ذويهم في الحرم النبوي.

تقع الغرفة في الساحة الجنوبية للحرم النبوي، ويتبع لهذه الغرفة 5 نقاط موزعة في أنحاء الحرم تحت إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر ذات العمل التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين.

يوجد بالمركز أخصائية أطفال وسرير نوم ومرشدين وحاضنات وخبيرات تربوية للتعامل النفسي مع الأطفال التائهين حتى عودتهم لوالديهم.

عند حضور الطفل التائه للغرفة يتم إيداعه بها وتهدئته من خوفه وطمأنته ويتم تصويره وترسل صورته لرجال الأمن في الحرم للتعرف عليه وبعد عودته لوالده يتم تصويره مرة أخرى للتأكد والتوثيق من تسليمه.

كما يقدم مركز الأطفال التائهين في الحرم النبوي، خدمة مجانية للأطفال لعدم ضياعهم من أسرهم وهى توزيع أسورة توضع على أيديهم فيها رقم هاتف والدهم للاتصال عليه إذا تاه ابنه.

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