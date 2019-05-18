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حوادث

سبب الوفاة: فاتورة.. نهاية حياة سائق في مشادة على استهلاك المياه بعقار بشبرا

السبت 18/مايو/2019 - 03:43 م
جثة
جثة
ابراهيم الهوارى
تفاصيل مثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية في مصرع سائق فى مشاجرة مع صاحب محل بسبب قيام الأول بمطالبة الثانى بدفع قيمة استهلاك المياه بناءً على طلب مالك العقار بشبرا الخيمة تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية شارع النور – منشية عبد المنعم رياض – دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل نائب المأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "فتحى. م"، 59 سنة، سائق، جثة هامدة وبمناظرتها تبين وجود خدش بالصدر وبعض الاحمرار حول الرقبة، وطرف ثانٍ "ناصر. س"، 63 سنة، صاحب محل دواجن، وذلك حال قيام الأول بمطالبة الثانى بدفع قيمة استهلاك المياه بناءً على طلب مالك العقار بجمع قيمة استهلاك المياه من سكان العقار محل سكنهما فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على الأول والتسبب في وفاته.

وبسؤال نجل المتوفى "جلال. ف"، 13 سنة، طالب، أيد ما جاء بالفحص وأضاف أن المتوفى سبق وأن قام بإجراء عملية قلب مفتوح واتهم المشكو في حقه بالتسبب في وفاته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف أنه والمتوفى تبادلا الإمساك بملابسهما وأثناء ذلك فوجئ بوفاته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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