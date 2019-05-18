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حوادث

إصابة 8 في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بميت غمر

السبت 18/مايو/2019 - 04:56 م
اللواء محمد حجي،
اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين جرار زراعى كان ينقل عددا من عمال وسيارة ملاكى على طريق ميت العز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي يقل عمال وسيارة ملاكى على طريق ميت العز - ميت غمر ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة وتم نقلهم جميعا لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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