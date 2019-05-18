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فن

زى الشمس.. هل تموت دينا الشربيني قبل الوصول لقاتل فريدة

السبت 18/مايو/2019 - 04:52 م
صدى البلد
محمد نبيل
في ظل البحث عن قاتل فريدة "ريهام عبد الغفور" ووصول نور "دينا الشربيني" إلى خيوط قد توصلها إلى القاتل، كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل زي الشمس حقيقة أحلام فريدة دائمة التحقق، وهذا ما يُفسر أحلامها بالموت غرقًا، ولكن زاد الرعب عندها أًصبحت تحلم أنها ليس الوحيدة التي تموت غرقًا، بل معها شقيقتها نور، فهل تموت دينا الشربيني قبل الوصول للقاتل؟

كما نشرت النجمة دينا الشربيني صورًا من كواليس مسلسل زي الشمس، تجمعها بالنجم أحمد صلاح السعدني والأطفال ملك وآدم وياسين، لتثبت أن التناغم والتوافق بين فريق عمل المسلسل أثناء التصوير أحد أسباب نجاحه وحفاظه على إيقاع درامي متزن.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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